Три человека погибли в авиакатастрофе под Петербургом

В Ленинградской области в пятницу в результате столкновения двух легкомоторных самолётов в районе аэродрома Гостилицы погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что самолёт Piper с пилотом и двумя пассажирами столкнулся сразу после взлёта с самолетом Cessna, в котором находился один пилот. После столкновения Piper разбился. Все находившиеся на борту погибли. Второй самолёт приземлился с небольшими повреждениями, его пилот доставлен в больницу. Сообщается, что оба воздушных судна совершали тренировочный полёт.

Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.