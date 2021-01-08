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Три человека погибли в авиакатастрофе под Петербургом

Легкомоторный самолёт Cessna (Архивное фото)

В Ленинградской области в пятницу в результате столкновения двух легкомоторных самолётов в районе аэродрома Гостилицы погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что самолёт Piper с пилотом и двумя пассажирами столкнулся сразу после взлёта с самолетом Cessna, в котором находился один пилот. После столкновения Piper разбился. Все находившиеся на борту погибли. Второй самолёт приземлился с небольшими повреждениями, его пилот доставлен в больницу. Сообщается, что оба воздушных судна совершали тренировочный полёт.

Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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