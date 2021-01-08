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Петр Трибой, расследовавший убийство Листьева, умер в возрасте 64 лет

Владислав Листьев, архивное фото

Умер бывший следователь Генпрокуратуры России Пётр Трибой, расследоваваший убийство в 1995 году журналиста Владислава Листьева.

О смерти Петра Трибоя сообщил в Твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн, который назвал Трибоя "одним из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры". Среди дел, которые расследовал расследовал Трибой, было и дело об убийстве Владислава Листьева.

По словам Хинштейна, следователь умер из-за коронавируса.

В публикации на сайте "Вести.Ру.", посвящённой кончине Петра Трибоя, говорится , что участники расследования убийства Листьева неоднократно получали угрозы физической расправой.

В 2001 году следователь Петр Трибой ушел из Генпрокуратуры и стал работать адвокатом.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в Моске. Ему было 38 лет. Преступление до сих пор не раскрыто, отмечается на сайте "Вести.Ру".

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