При сходе лавины в Норильске погибли три человека

Три человека погибли при сходе лавины на горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске. В ночь на субботу по московскому времени снег завалил несколько расположенных на территории комплекса домов. Поисково-спасательные работы проходили в метель при температуре минус 23 градуса по Цельсию, – передаёт Сибирь.Реалии.

Погибшие – местный предприниматель, его жена и их полуторагодовалый ребёнок. Ещё один, 14-летний, сын умершей пары доставлен в госпиталь в тяжёлом состоянии, он находится в реанимации, – передаёт издание "Инфо". Спасательные работы на месте происшествия закончились утром в субботу, в них принимали участие 242 спасателя и волонтёра, передаёт издание "Северный город".

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, из-за которых погибли больше двух человек. Максимальный срок наказания по ней – до 10 лет лишения свободы.

Горнолыжный комплекс работает на этом месте с середины 60-х годов XX века, это один из немногих массовых спортивных объектов, доступных жителям города, попасть в который можно только самолётом. В ноябре в соцсетях комплекса появилось сообщение, что им теперь занимается новая команда, обратило внимание издание "Тайга.инфо".