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Грани времени

Лучшие репортажи-2020 и горячие новости из Вашингтона. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Дональд Трамп, Джо Байден. Коллаж

"Непобежденный" Дональд Трамп, новоизбранный Джо Байден и штурм Капитолия. Голливуд против Netflix, или как стриминговые платформы забирают аудиторию у прокатчиков. Что выберет зритель: билет в реальный кинотеатр или подписку на виртуальный? Россия на третьем месте по числу камер наблюдений после Китая и США. Кому нужна слежка за гражданами? Российские спортсмены под пристальным вниманием Всемирного антидопингового агентства. На Олимпиаду в Токио атлеты поедут, но без национального флага. Малый и средний бизнес в эпоху пандемии. Изрядно потрепанный, но не побежденный общепит. Война с ковидом без потерь не бывает.

Мумин Шакиров подводит итоги 2020 года вместе с авторами репортажей "Граней времени" Иваном Ворониным, Артуром Давлетшиным, Марком Подберезиным и Аленой Вершининой.

Видеоверсия программы

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