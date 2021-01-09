"Непобежденный" Дональд Трамп, новоизбранный Джо Байден и штурм Капитолия. Голливуд против Netflix, или как стриминговые платформы забирают аудиторию у прокатчиков. Что выберет зритель: билет в реальный кинотеатр или подписку на виртуальный? Россия на третьем месте по числу камер наблюдений после Китая и США. Кому нужна слежка за гражданами? Российские спортсмены под пристальным вниманием Всемирного антидопингового агентства. На Олимпиаду в Токио атлеты поедут, но без национального флага. Малый и средний бизнес в эпоху пандемии. Изрядно потрепанный, но не побежденный общепит. Война с ковидом без потерь не бывает.

Мумин Шакиров подводит итоги 2020 года вместе с авторами репортажей "Граней времени" Иваном Ворониным, Артуром Давлетшиным, Марком Подберезиным и Аленой Вершининой.

Видеоверсия программы

Подписывайтесь на телеграм-канал https://t.me/Shakirov_itogi