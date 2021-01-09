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Умер народный художник СССР Валентин Сидоров

Народный художник СССР и Украины, пейзажист Валентин Сидоров умер на 93 году жизни. Об этом сообщил Московский государственный академический художественный институт, где он преподавал.

Сидоров родился в 1928 году в деревне Сорокопенье в Тверской области. Учился в Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Был главой Союза художников России с конца 1980-х по 2009 год. В 2010 году он подписывал обращение к президенту России Дмитрию Медведеву, протестуя против аннулирования авторских прав на советские произведения искусства.

Большая часть творчества Сидорова — пейзажи русской природы, преимущественно, Тверской области. Его работы хранятся и выставляются во многих музеях постсоветского пространства. В своих работах в советское время автор избегал соцреализма и пропагандистских тем. Это не помешало ему стать членом Академии художеств и получить Государственную премию.

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