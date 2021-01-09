Умер старейший академик РАН Исаак Халатников

Старейший член Российской академии наук, классик теоретической физики Исаак Халатников умер на 102-м году жизни в субботу в подмосковной Черноголовке. Он основал и 27 лет возглавлял Институт теоретической физики имени Ландау и был последним живым участником создания советского атомного проекта.

Халатников родился в Екатеринославе (сейчас город Днепр) в 1919 году. Окончил физический факультет Днепропетровского государственного университета. Был одним из первых стипендиатов именной сталинской стипендии. В 1944 году был зачислен в аспирантуру Института физических проблем Академии наук, работал там 20 лет.

Участвовал в разработке первой советской атомной бомбы. За участие в разработке водородной бомбы был награждён в 1953 году Сталинской премией второй степени.

Работал с академиками Сахаровым и Курчатовым, с лауреатами Нобелевской премии по физике Петром Капицей, Алексеем Абрикосовым и Львом Ландау, после смерти последнего был одним из основателей института имени Ландау, сохранившего его научную школу.

Халатников написал книгу воспоминаний "Дау, Кентавр и другие". Исаак Маркович был гостем эфиров Радио Свобода.