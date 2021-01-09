В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт

Пассажирский самолёт Boeing-737 индонейзийской авиакомпании Sriwijaya Air рухнул в море 9 января через несколько минут после взлёта из аэропорта Джакарты. На борту, по предварительным данным, находились 59 человек — 53 пассажира и шесть членов экипажа.

Факт крушения подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумад, передаёт издание Detik. В районе исчезновения самолёта с радаров проходят поисковые работы. О найденных обломках сообщили рыбаки в районе крушения.

Самолёт выполнял рейс в город Понтианак на острове Борнео. Российское посольство в Индонезии сообщило в фейсбуке, что граждан России на борту, по предварительным данным, не было. Разбившемуся "Боингу" 26 лет, до 2012 года он эксплуатировался американскими авиакомпаниями United и Continental.