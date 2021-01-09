Суды в округе Колумбия рассматривают дела о нападении на Конгресс

Федеральный суд округа Колумбия приступил к рассмотрению обвинений в отношении 13 участников нападения на Конгресс США 6 января. Одновременно, как сообщил представитель Министерства юстиции США, Высший суд округа Колумбия рассматривает дела около 40 человек, также участвовавших в событиях 6 января.



Как сообщил "Голос Америки", речь идёт о "незаконном проникновении в Капитолий", "нарушении комендантского часа", других правонарушениях. Исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин назвал нападение на здание Капитолия "атакой на один из ключевых институтов США".



По словам Шервина, правоохранительные органы США применяют все ресурсы для выявления, ареста и начала судебного преследования лиц, причастных к преступным действиям в здании Капитолии США.



Федеральное бюро расследования (ФБР) объявило вознаграждение в $50 тысяч за информацию о людях, пронесших взрывные устройства на территорию Конгресса США.



Полиция Вашингтона объявила о получении почти 17 тысяч собщений от граждан, считающих, что обладают сведениями об участниках нападения на Капитолий.