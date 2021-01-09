Помпео: "Виновные в гибели украинского лайнера ещё не наказаны"

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по случаю годовщины гибели в Иране украинского пассажирского лайнера. Жертвами трагедии 8 января 2020 года стали 176 пассажиров и членов экипажа.

Соединенные Штаты вместе с правительствами Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана помнят о жертвах авиакатастрофы и призывают к свершению правосудия над виновниками гибели своих граждан, находившихся в самолёте, заявил Помпео.

Согласно итогам расследования, проведённого иранскими властями, самолёт был сбит двумя ракетами класса "земля – воздух", запущеными подразделением противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции, сообщает "Голос Америки".

Несмотря на выводы следствия, год спустя, никто из военачальников Корпуса стражей не наказан, говорится в заявлении Помпео. "Мы с нетерпением ждем того дня, когда иранские власти начнут ценить жизнь собственного народа с тем же рвением, с которым они теперь покрывают преступления своих должностных лиц", заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он вновь выразил соболезнования семьям людей, погибших в авиакатастрофе под Тегераном.