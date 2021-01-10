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Состояние подростка, попавшего под лавину, "стабильно тяжёлое"

На месте схода лавины во время поисков пропавших

Подросток, пострадавший во время схода лавины на турбазу в пригороде Норильска, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По информации Красноярского краевого министерства здравоохранения, пострадавший снят с аппарата искусственной вентиляции лёгких, дышит самостоятельно. Об этом сообщил "Интерфакс".

В ночь на субботу, после того, как лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная", под снегом были обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний мальчик, сын погибших родителей, был обнаружен в тяжёлом состоянии и доставлен в норильскую больницу.

Следственное управление по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в связи с трагическим происшествием.

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