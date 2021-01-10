На месте падения Боинга-737 работают водолазные команды

Индонезийские власти заявили об обнаружении обломков Боинга-737 авиакомпании "Сривиджая Эйрлайнз" упавшего в море в субботу. Связь с экипажем прервалась через четыре минуты после взлёта. На борту находились 62 человека, 12 из которых члены экипажа. Выживших нет.



Самолёт направлялся из Джакарты в Понтианак (провинция Западный Калимантан).



В воскресенье, 10 января, поисковые команды зарегистрировали сигнал с бортового самописца, сообщает Би-би-си. К месту падения были направлены поисково-спасательные корабли с отрядом военных водолазов.

Следователи изучают поднятые со дна моря обломки фюзеляжа. Представитель полиции Джакарты сказал журналистам, что в первых мешках, переданных следователям, находились предметы из личного багажа и фрагменты тел. Начались работы по идентификации останков жертв катастрофы.