Власти Москвы отказали в акции памяти Бабуровой и Маркелова

Мэрия Москвы отказала в согласовании традиционного шествия в годовщину убийства журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Активисты "Комитета 19 января" сообщили об этом редакции "Новой газеты".

Власти сослались на коронавирусные ограничения и предупредили об ответственности в случае проведения шествия.

"Комитет 19 января" в связи с этим заявил, что политические репрессии и убийства в России набирают обороты.



19 января 2009 года члены экстремистской "Боевой организации русских националистов" (БОРН) Никита Тихонов и Евгения Хасис застрелили антифашистку и журналистку "Новой газеты" 25-летнюю Анастасию Бабурову и 34-летнего адвоката Станислава Маркелова.

Тихонов был осуждён на пожизненный срок заключения, его сообщница Хасис получила 18 лет. В публикации "Новой газеты" говорится, что в 2021 году к Хасис может быть применено решение об условно-досрочном освобождении. Тихонов в 2014 году получил ещё 18 лет сверх пожизненного срока: он признал свою вину, дав подробные показания на других членов БОРН. На счету этой организации ещё восемь заказных убийств: антифашисты Федор Филатов, Иван Хуторской и Илья Джапаридзе, федеральный судья Эдуард Чувашов, чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев, таксист Сос Хачикян, член группировки "Чёрные ястребы" Расул Халилов и уроженец Таджикистана Салохиддин Азизов.