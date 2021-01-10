Бывший президент Чехии выступил на митинге против карантина

В столице Чехии Праге в воскресенье прошёл один из крупнейших за время пандемии коронавирусной инфекции митинг против карантинных мер, введённых в стране для борьбы с эпидемией.

В центре Праги собрались несколько тысяч человек, многие были без масок, социальная дистанция не соблюдалась. Собрание нарушило действующие ограничения, однако полиция не стала его разгонять.

Акцию поддержали представители предприятий сферы услуг и учреждений культуры, которые сейчас закрыты из-за карантинных мер. С 27 декабря в Чехии вновь введён локдаун в связи с резким ростом числа инфицированных. Работает только часть магазинов, в ночное время введён комендантский час, не работают подъёмники на горнолыжных курортах

На демонстрации выступили популярный рок-певец и актёр Даниэль Ланда и бывший президент Чехии Вацлав Клаус, известный своими правыми взглядами и критикой Европейского союза, а также отрицанием реальности глобального потепления. По словам Клауса, карантинные меры никак не помогают снизить заболеваемость и при этом разрушают экономику. Он также выступил против всеобщей вакцинации, заявив, что коллективный иммунитет выработается в любом случае после того, как большинство населения переболеет.

Большинство специалистов утверждают, что карантинные меры помогают замедлить распространение инфекции и что вакцинация может стать важным вкладом в победу над эпидемией.

Правительство Чехии подвергается критике как со стороны "ковид-диссидентов", так и со стороны оппозиции, которая считает введение карантинных мер обоснованным шагом, но при этом критикует власти за непоследовательность и недостаточную поддержку пострадавшего малого бизнеса.

Чехия на одном из первых мест в мире по числу инфицированных и умерших на душу населения – по официальным данным, переболели COVID-19 уже около 8 процентов населения страны, умерли от инфекции более 0,1 процента.