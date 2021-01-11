"По мощам и елей". Блогеры обсуждают шаурму имени Сталина

В Москве, на Войковской, открылось кафе с шаурмой имени Сталина, Stal'in Doner, с портретом Сталина на эмблеме и девизом "Жить стало лучше". Продавцы шаурмы одеты в форму НКВД.

Яэль Илинский

Шаурма с дедом.

В прошлом году, по данным Левада-центра, 70% россиян положительно оценили роль Сталина в истории страны. Это максимальный показатель за почти двадцать лет исследования.

Мифологизация Сталина — самая подлая манипуляция нашей эпохи. Подлая и, к сожалению, не наказуемая, потому что как бы анонимная. Как бы от имени "глубинного народа", истосковавшегося по порядку и "сильной руке", а на самом деле, продолжающего срать в дырку на морозе после 20 лет "манны" нефтяных денег.

Сталин — это бренд. Как чебурашка и кока-кола. Он отлично продается и прекрасно продает. Сходите в Измайлово: Ленин, Сталин, Горбачев, Путин — минимальный сувенирный набор матрешек на радость любому туристу на фоне лубочного кремля. Сталин живет по законам рынка, это водка "путинка" и гагарин одновременно.

Летом 2019 я ездила на север, к Баренцеву. В Карелии и мурманской области повсюду следы гулага, но они далеко не всегда мемориально обозначены. В здании управления Соловецкими лагерями особого назначения в городе Кемь нет музея памяти, зато есть ресторан и магазин ширпотреба с гигантскими вывесками. Зато в Кондопожском районе построили бутафорский финский детский концлагерь (на президентский грант, разумеется) и теперь возят туда детей на экскурсии, пока в Сандармохе изо всех сил стараются найти останки солдат убитых финнами.

Кто из нас знает семейную историю дальше прадедов? Кто знает судьбы хотя бы их братьев и сестер? Это же всего сто лет. В архивах доступно гораздо больше информации, чем принято считать, но пока нет интереса ни к собственной истории, ни потребности в памяти, нам будут продавать мифы и фейки в крафтовой обертке. Шанс избежать этого мы просрали 25 лет назад и это наша коллективная ответственность.

Сurrent music: Моргенштерн «Я съел деда»

Юлия Каллмайер

Шаурмячная имени Сталина, сосисочная имени Гитлера, чайная и ресторан молекулярной кухни "Новичок имени Путина"... Ряд можно продолжить.

Снизу всё стучат и стучат...

Олег Мясников

На днях в Москве перед Рождеством Христовым рядом со станцией метро Войковская( П.Л. Войков - террорист-бомбист, убийца, проголосовавший за расстрел и занимавшийся организацией расправы над семьёй Николая II, обеспечивающий поставку нескольких пудов серной кислоты для уничтожения трупов) на улице Зои и Александра Космодемьянских д.35 открылась шаурмичная "Сталин донер", в которой персонал работает в форме НКВД СССР.

В этом же здании находится Общество Чечено-Ингушской культуры Даймохх (Отчизна), рядом общеобразовательная средняя школа N603, в здании напротив Фонд Социальной Поддержки Ветеранов Подразделений Специального Назначения, Правоохранительных Органов и Спецслужб, через два дома Головинский районный суд и Общероссийская Ассоциация Общественных Объединений Союз Молодежных Организаций Российской Федерации, ещё через дом районная Управа и Некоммерческий Фонд Здоровая Страна, в нескольких минутах ходьбы напротив на этой же улице Академия Управления Министерства Внутренних Дел РФ, Главный Информационный Центр Министерства Внутренних Дел РФ Центр Реабилитации Жертв Политических Репрессий и Архивной Информации и на десерт - Экспертно-Криминалистический Центр Министерства Внутренних Дел!

И это вовсе не шутка! Вчитываешься, вдумываешься и становится страшно! Я не преувеличиваю нисколько!

[Блин], "Шаурма Сталинская", "Шаурма от Берии" на станции Войковской в 21 веке в столице страны, которая из каждого утюга голосами своих лидеров талдычит про верность традиционным православным ценностям, в которой от режима этих и им подобных чудовищ и изуверов пострадали и погибли миллионы сограждан, открывается уютная кафешечка с предупредительными НКВДэшниками под заботливым присмотром власти, судов, силовиков и культурных кавказцев...

Василий Алёнин

Скушай сталинский помёт

В Москве открылась закусочная «Сталин Донер». Одетый в форму НКВД продавец раздает шаурму «Сталинская с двойным мясом» и «От Берии с соусом ткемали». Упаковка с узнаваемым усатым лицом и лозунг по прилавку «Иосиф Виссарионович предлагает отведать»!

В России такое возможно. «Ах, какая была держава! Ах, какие в ней люди были!»

Можно представить подобную закусочную в Германии?

Со светящейся надписью «У Гитлера»? С продавцом, ряженным в гестаповскую форму? Попробуйте новинку меню – свиная рулька «Ляжки Геринга». Есть пирог с потрясающей начинкой «Тайны Бормана», салат по рецепту фюрера «Веган-39». Можно навынос – упаковка стилизована под газету «Фёлькишер Беобахтер». И по прилавку надпись – «Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн»!

В Москве холодно.

В «Сталин Донер» закусывают трупными временами. На Лубянке застыл покрытый инеем Соловецкий камень. Придет оттепель, упадут с него слезы-капли.

Примирение палачей и жертв достигнуто. Каждый получил своё.

Антон Батагов

Параллельно со штурмом Зимнего в Вашингтоне в Москве открылось вот такое кафе. Шаурма "Сталин". В меню - шаурма от Сталина, от Берии, итд, а продавцы - в форме НКВД. И ничего. Как сейчас выражаются, "норм". То есть все инстанции пройдены, необходимые разрешения получены, никаких вопросов ни о каком осквернении чьей-то памяти ни у кого не возникло. Я попытался представить себе, например, в Берлине шаурму Гитлер. Не получилось представить.

Игорь Фальк

Не хочу писать о мерзости, но... История "сталинской" шаурмячечной обретает для меня новую социологию. Я отношусь к категорическим противникам этого креативчика. Моя теза: вывески безоговорочно сменить и торгуйте дальше. Космодемьянские не должны принимать такой позор на своей улице. И Сталин, кто бы он ни был, был их Главнокомандующий.

Ну кто-то же обязан их защитить!

Есть те, кто искренне не понимает. А чо такого-то?

Некоторые хмуро злорадствуют. Мол, стук в днище пусть будет громче. Быстрее всё кончится.

Защитники объявляются. Типа, не замайте! Дайте людЯм спокойно денег зарабатывать!

Многие, очень многие негодуют про мундиры НКВД, про сталинский политический террор, который открыто уже рекламируют.

Много народу высказывается.

Я в теме, призываю в районном паблике поддержать меня, требовать от Управы вмешаться. Написал своё требование в электронный ящик Управы, пока каникулы.

Но самое поразительное, что куда-то пропали твердокаменные и всегда очень оскорблённые сталинские коммунисты. Совсем. Для сталинских фанатиков такой выверт являет смертельное оскорбление.

Абсолютная тишина. А ведь твёрдые сталинцы есть и молодые, крепкие!

Ну и открыл сайт российского военно-исторического общества www.rvio.histrf.ru.

А там напоминалка. Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс проектов военно-исторической тематики.

Господин Мединский, вот лауреата конкурса предлагаю! По всем параметрам Ваш.

Максим Личагин

В Москве открылась шаурма "Сталин донер".Призываю всех кто знает меня и верит мне игнорировать это место.Пусть они разорятся.И чем скорее, тем лучше.Россия, ты сошла с ума давно и безнадёжно.Куда мы катимся???

Наталья Марченко

Ущипните меня! В москве открылась сталинская шаурма.

На удивление, есть адекватные комментарии:

«Можно еще помещение разделить на два зала: «Уголовники» и «Политические» И меню предлагать «Расстрельное», «Ссыльное» и «Десять лет без права переписки» Иностранным агентам – скидка»

«Там надо подавать баланду, какой кормили в лагерях! Чтобы фанаты мясника на себе это попробовали»

«Эти .... не знают, что Урод Сталин перед войной в стране уничтожил 25 миллионов людей. Подружился с фашистами и началась война, где погибло более 27 миллионов людей. Потом на ГУЛАГах уничтожил тысячи людей. Этим шаурманщикам мало уничтожено? Хотят ещё???»

«Деградация во всех сферах. Быдло торжествует, умные уезжают»

«Отличный маркер уровня деградации общества»

Кирилл Шулика

Со всяким этим сталинизмом, в том числе и монетизированным, надо поступать, как немцы с Гитлером. Можно открыть заведение с ликом Гитлера в Берлине? Нет, нельзя.

Сталин и Гитлер фигуры равнозначно кровавые, оба убийцы и уничтожители целых народов. Права была Новодворская, что коммунисты и фашисты это одно и то же.

Но важно, что понимать? Надо иметь соответствующие законы. Потому что закрывать шаурмячную со Сталиным за отсутствие санитайзера или санитарной книжки у узбека, слишком мягко, это должно быть политическое решение с политическими же оценками.

Лев Рубинштейн

Тут многие обсуждают шаурму им. Сталина. Некоторые возмущаются. Ну, не знаю. По-моему, вместо того, чтобы бурно возмущаться по поводу человеческой глупости и этим самым публичным возмущением созадавать этой самой глупости незаслуженную рекламу, лучше бы понапридумывать что-нибудь еще в подобном роде. Мне вот, например, только что пришел в голову двойной чизбургер "Молотов-Риббентроп". Молочный коктейль "Молотов" тоже, конечно, неплохо, но слишком уж близко лежит.

Есть ли у человека право открывать кафе под именем тирана, пославшего на смерть сотни тысяч людей? Есть, считают некоторые. По крайней мере по закону.

Андрей Ребров

Это отвратительное решение предпринимателя, безусловно, но он имеет на это право. Главное, что у потребителей есть свобода выбора, поэтому каждый может "голосовать рублем". Ни один адекватный человек не станет там ничего покупать. Предприниматель, продукция которого не пользуется спросом, скоро будет вынужден закрыться.

Тем более кто закроет это заведение? Шаурмячная находится у метро, которое носит имя террориста Войкова, однако власть не делает ни малейших шагов, чтобы переименовать метро. Что тут говорить о какой-то шаурмячной.

Олег Ясаков

Где написано, что он не может открыть такую шавермочную, какой закон он нарушил? Чтобы такой херни не могло появиться, мы по идее должны требовать законодательного осуждения сталинизма, а не хихикать над дурачком, который столкнулся с нашими ментами в их будничном проявлении, нет?

Владимир Тор

По поводу шаурмы им.Сталина

Я, честно говоря, не вижу принципиальной разницы между Гитлером и Наполеоном - испытываю и к первому, и ко второму весьма схожие чувства. Бонапарту банально в своё время не хватило технологической мощи - а то бы не только Кремль нам бы этот гад взорвал. Но от такого факта торт Наполеон меня отнюдь не раздражает - очень даже люблю его под настроение, особенно с правильным заварным соусом, что по нынешним временам есть редкость.

Что же касается забегаловки, то с точки зрения маркетинга - это, конечно, дзю-до высокого уровня евпочя и полный рекламный успех. Зачем те, кто не любит Сталина, бесплатно работают с упорством, достойным лучшего применения, в этой рекламной кампании - мне не очень понятно, хоть я и сам, к примеру, более чем негативно отношусь к сталинизму.

А вообще-то - я против тоталитарных запретов как средства благоустройства общества. Мне кажется, что в этом больше сталинизма, чем в шаурме. Но сам я в заведение с таким брендом не зашёл бы никогда - ибо гадостно. Но это мой личный выбор. Чего и вам всем желаю. И пусть рынок распределит тут лавры.

Но вот специальный вменённый налог на подобные бренд с целью формирования фонда по компенсации ущерба жертвам преступной политики коммунизма в России - вот это я бы приветствовал. Однако вопросы налогооблажения формально находятся в руках депутатов ГосДумы РФ, т.е. того института, к формрованию состава и политики которого граждане России де факто в принципе лишены доступа - спасибо за это Педросам и их лидеру президенту РФ В.В.Путину, славным наследникам компартии Советского Союза. Изменения эффективней было бы начинать именно отсюда, а не с шаурмы. Но тут как в том анекдоте: ищем не где потеряли, а под фонарём - ибо под ним светлее...

Митя Алешковский

Про Шаурму с Джугашвили. Я считаю, что запрещать такие вещи нельзя. Если человек хочет выглядеть идиотом, то не надо мешать ему в этом. В конце концов, во многих городах мира я видел бары KGB, и ничего, живут себе как-то, вполне свободной жизнью эти страны, ничего страшного с ними не случилось.

Вопрос, на мой взгляд, тут вовсе не в человеке, который придумал назвать свою палатку с шаурмой именем кровавого палача, серийного убийцы, бездарного военачальника и никудышного государственного управленца. Вопрос в нас с вами: стерпим ли мы это? закроем ли на такое глаза? Будем ли мы молчать? Будет ли общество покупать что-либо в этой палатке? Ведь свобода она для всех свобода, и для любителей Иосифа Виссарионовича, и для нормальных людей.

Реакция общества на подобный вызов — это вопрос нашей даже не совести, а ответственности. Чувствуем ли мы перед собой ответственность за то, в какой стране будут жить наши дети? Хотим ли мы, чтобы они жили в стране, где прославляют палача? Чувствуем ли мы перед собой ответственность за то, чтобы называть именем палача что-либо считалось нормальным? Ведь этот человек, называя свою шаурму так, рассчитывает на коммерческий успех, на то, что у него будут больше покупать шаурму, а это уже наша ответственность. Что мы сделаем? Будем просто смотреть? Молчать? Утремся? Промолчим? Как обычно не сделаем ничего?

Знаете, я вот в такие моменты всегда думаю о чеченцах и ингушах. Вот чтобы сделали они, если бы именем Сталина кто-то назвал на их земле шаурмячницу? Даже не беря в рассчет, что эта точка не просуществовала бы и одного дня, просто не открылась бы, в Чечне или Ингушетии, представить себе, что хоть один человек купил бы там что-то — невозможно. Потому, что Чеченцы и Ингуши отлично помнят, что сделал с их народами кровавый тиран Джугашвили.

А что помним мы? Ничего мы не помним. И не хотим помнить. Боимся помнить. Боимся даже сказать о том, что мы помним.

Что мы можем сделать? Многое. Можем приходить к этой палатке с фотографиями своих репрессированных родственников, например. Когда общество помнит о своих жертвах, понятие нормы меняется. Сейчас обществу, в целом, пофиг на миллионы людей, погибших от рук советских палачей, которыми командовал лично Джугашвили. А если не будет пофиг, если имя каждого будет названо, то никто не подумает даже о возможности покупать шаурму из под такой вывески. И такие шаурмятницы никогда не будут открываться. Вот и все. Вопрос не в них, вопрос в нас.

Что мы сделаем?

Некоторым либералам идея неожиданно даже понравилась.

Дмитрий Михайлин

То, что прогремевшая в соцсетях шаурмячечная «Сталин» открылась на моей улице З. и А. Космодемьянских в Москве, я узнал только из просьбы «МК», как к местному жителю, прокомментировать событие.

Вот что я им сказал:

Название, прямо скажем, глупое, хотя законом и не запрещённое. Шаурма - это ведь арабско-турецкая штука, она не имеет отношения ни к Грузии, ни к советскому, а Сталин абсолютно ничем себя не проявил в этой части Москвы.

Буду ли я, как местный житель, игнорировать эту шаурмячечную? Буду, потому что я в принципе не ем шаурму. Буду ли я протестовать против этого названия? Нет, не буду. Если бы они назвали свой ларёк, скажем, «Зоя» - с намеком на Зою Космодемьянскую, которая тут жила - я бы лично выбил им все стекла. А десакрализировать Сталина, может, даже и полезно.

Михаил Виноградов

Превращение имен Сталина и Берии в торговую марку – это путь к их дальнейшей десакрализации, а не наоборот. Фамилия Сталина потихоньку забывается со сменой поколений – как раньше забылся Ленин. В последние годы властные или контрвластные попытки сакрализовать кого-либо из исторических персонажей – будь то Николай II или маршал Жуков, Столыпин или Шереметьево имени Пушкина – никакого живого отклика у граждан не вызывали и руководством к действию для них не стало.

Формирование в обществе отторжения сталинизма – штука вполне полезная. Но факт наличия или отсутствия в городе шаурмячных с соответствующим именем (кстати, когда вы в последний раз покупали шаурму?) никак с этим не связано.

Денис Лебедев

Шаверма от Сталина открылась в Москве. Некоторые возмущаются, но как PR-ход - оригинальная идея. К тому же диктатор от злости в гробу должен вертеться быстрее, чем мясо на их вертеле. Он бы точно расстрелял их всех, потом раздавил танком, а потом ещё раз расстрелял!

Наталья Рожкова

Шаурма от Сталина - это золотой маркетинговый кейс о том, как без затрат сделать кампанию на миллион.

Шуточки про двойное сталинское мясо, конечно, такое себе. Но знаете что? Я давно была за десакрализацию товарища Сталина, поэтому - пусть будет. Пусть Сталин станет не людоедом, а шаурмой, чтобы мы наконец могли его символически, как аборигены Кука, сожрать, переварить и пойти в 20-е годы ХХI века без него. Без этих вот набивших оскомину дискуссий о роли личности, без икон и хоругвей и даже без слёз. Съедено - и не о чем больше говорить. Своих проблем хватает.

Лев Апекушин

Кум, докушав огурец,

Застонал, как раненый:

- Оказался наш Отец

Шаурмой с бараниной...

Ирина Драгунская

эх, вы...

сталин это не "атэц народов", а шаверма! так это понимаю.

ПО МОЩАМ И ЕЛЕЙ

...

и настаиваю на своем понимании ситуевины

Полиции, однако, идея не понравилась. За владельцем кафе быстро пришли.

Илья Шепелин

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.

Владелец шуармичной Сталин-донер Станислав Вольтман:

— Меня незаконно удерживали в отделе полиции. У меня забрали паспорт, мобильный телефон, мне пришлось упрашивать сотрудников полиции, чтобы они позволили мне позвонить моему отцу, чтобы родители не переживали. И они после моих долгих упрашиваний согласились только на громкой связи это все сделать. Но это вопиющий акт беззакония. Меня вчера пытались заставить демонтировать все вывески, все надписи. Я отказался это делать, они сказали: это будет сделано или с тобой, или без тебя. Глава УМВД по Коптево сказал: вали в свой Кувандык и там это все устраивай.

Иван Преображенский

Мне почему-то кажется, что в реальности они шаурмешную сталинскую закрывают за оскорбление памяти вождя, а вовсе не за оскобление памяти репрессированных кровавым тараканищем.

Кстати, "Сталин кебаб" звучало бы гораздо лучше, чем doner.

"В московское заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина, пришли сотрудники полиции, сообщил телеканал "360".

Отмечается, что торговую точку сейчас закрыли, а продавца попросили покинуть рабочее место.

Ранее пользователи соцсетей резко отреагировали на появление в Москве фастфуда под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями — к примеру, на одном из плакатов разместили фразу "Жить стало лучше, жить стало веселее". Кроме того, работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в разговоре с "360" назвал концепцию заведения дурным маркетинговым ходом и отметил, что эта идея у многих вызывает ассоциации с временами политических репрессий".

Виктор Галкин

Для тех, кто интересуется - нарушил ли этот сталинист что нибудь, чтобы его закрыть, напомню историю про веселое кафе на Ленинградском проспекте, которое открыли на противоположной стороне улицы от гостиницы Советская и назвали его Антисоветское. Как негласно называлось кафе на этом месте в советское время. Так по возмущенному требованию полоумных коммунистов это кафе закрыли. Из-за названия "Антисоветское"... В том кафе было весело. Но жратва из рук энкаведэшники, конечно же, куда веселее!

Денис Карагодин

КоАП РФ Статья 17.12. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

Виктор Сонькин

Восклицания людей, радующихся, что владельцу шаурмы с образом Сталина на логотипе по-сталински все закрыли, ничего не разрешали, говорили "вали в свой задрищенск" и хорошо еще что не отбили почки и все такое, поражают почти так же, как славословия благородному твиттеру. Ну то есть понятно, что после уныло-апокалиптического года люди должны были ан масс поехать крышей, но масштаб все равно производит впечатление.

Эль Мюрид

История с закрытием и административным террором в отношении обычной московской закусочной со сталинской символикой выглядит донельзя глупой. Но учитывая уровень, на котором последовали несколько нервные комментарии, здесь речь идет не только о местной самодеятельности.

Сама по себе идея использования имени советского вождя - несколько фриковатый маркетинговый ход. Но система восприняла это как угрозу и отработала быстро и совершенно неадекватно. Держать и не пущать - это, пожалуй, единственное мероприятие, которое она еще способна относительно уверенно проводить.

Идиотская реакция - это банальный испуг системы, которая не понимает, откуда может прилететь угроза. Сейчас угрозой для нее является вообще всё. А потому и реакция, как у слепого, который отмахивается в воздух - авось попаду.

Олег Пшеничный

Что-то в этом есть неизбежное и печальное: владельцу Сталинской Закусочной не понравилось, как с ним обращались путинские полицейские.

Репрессии против Сталина, впрочем, продолжались недолго.

Иван Преображенский

Stal'in Donёr снова открыт

Как я и думал, полиция пришла в сталинскую шаурмешную из-за формы.

Либеральная публика пошумела, но никто, похоже, даже четкого доноса не написал.

Зато ребятам с Лубянки не понравилось осквернение мундира НКВД.

Теперь ларек открыт, но шаурмешник без мундира. И все работает.

Главное даже не память вождя, как я ошибочно вчера написал. Главное это именно корпоративное восприятие силовиков. Оскорблять чьи угодно чувства в принципе можно.

Но только не "человека в форме".

Ну а само по себе превращение бренда Сталин из исторического персонажа в шаурму я по-прежнему поддерживаю.

Петр Сейбил

Они это сделали, чтобы мы тут изошлись ядом и добавили рекламы. Так и вышло. Самый известный в Москве донер. Ну их нафиг, сволочей.

Андрей Травин

Шаурмичная «Сталин донер» на улице Зои и Александра Космодемьянских, 35, в которой персонал работает в форме НКВД СССР.

«Шаурма Сталинская», «Шаурма по рецепту Берии, с соусом из ткемали»…

Но есть в Москве название и похлеще. Правда, не у нас на районе. Это кофейня «Каннибал кофе» в окрестностях «Президент-Отеля».