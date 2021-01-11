В МЧС предложили ввести новое требование к сигаретам

В России могут ввести новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Об этом заявил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. Для этого в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, если не сделать затяжку, такая сигарета гаснет, пояснил он.
По словам Еникеева, самозатухающие сигареты широко распространены в европейских странах. В России подобный стандарт могут утвердить через два года, считает представитель МЧС.
Ранее Еникеев назвал непотушенные сигареты основной причиной пожаров в России.
В стране уже семь лет действует антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. В офисах курить разрешено только в специально оборудованных комнатах.
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