В МЧС предложили ввести новое требование к сигаретам

В России могут ввести новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Об этом заявил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. Для этого в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, если не сделать затяжку, такая сигарета гаснет, пояснил он.



По словам Еникеева, самозатухающие сигареты широко распространены в европейских странах. В России подобный стандарт могут утвердить через два года, считает представитель МЧС.



Ранее Еникеев назвал непотушенные сигареты основной причиной пожаров в России.

В стране уже семь лет действует антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. В офисах курить разрешено только в специально оборудованных комнатах.

