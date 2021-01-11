Лидер "Грузинской мечты" Иванишвили объявил об уходе из политики

Основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики навсегда.

"Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года",— говорится в письме Иванишвили на сайте партии.

Оппозиция называет заявление Иванишвили очередным политическим "трюком". Иванишвили уже уходил из политики, но так никуда и не ушел. Он продолжит управлять страной "из-за кулис", заявил один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе. Глава партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава считает, что Иванишвили "не ушёл, а сбежал из политики", опасаясь ответственности за происходящие кризисные события в стране и обострения эпидемиологической обстановки .

В ноябре 2020 года партия Иванишвили снова победила на выборах, получив более 48 процентов голосов избирателей, и сформировала правительство.

Оппозиция заявила о несогласии с результатами выборов, в Тбилиси прошли протесты. Помимо прочего, партию "Грузинская мечта" обвиняют в проведении пророссийской политики, что власти страны отрицают.

Бидзина Иванишвили основал партию "Грузинская мечта" в 2011 году, победил на парламентских выборах 2012 года партию Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и, по сути, заставил бывшего президента, против которого генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела, бежать из страны.