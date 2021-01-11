Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в мире с начало пандемии превысило 90 миллионов. Умерли за это время почти два миллиона человек.

На первом месте по числу заболевших находятся Соединённые Штаты – более 22 миллионов человек. На втором месте находится Бразилия, где COVID-19 с начала пандемии выявили у восьми миллионов человек. На третьем месте – Россия (с учётом аннексированного Крыма). Там заболели более трёх миллионов человек.

Коронавирус нового типа начал распространяться в конце 2019 года в Китае. Эпицентром распространения стал город Ухань. По официальной версии, вспышка болезни началась на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы. Существует и гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов.

14 января в Китай прибудет группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для изучения происхождения COVID-19. В неё войдут представители разных стран, включая Великобританию, Германию и Россию. Ранее ВОЗ сообщала, что а начале января Китай не разрешил въезд её сотрудникам-членам комиссии по изучению происхождения коронавируса.