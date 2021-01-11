Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи, как его отец и дед

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал генеральным секретарём Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает официальное Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее Ким Чен Ын занимал должность председателя партии.

Источники южнокорейского агентства "Рёнхап" сообщают, что поздним вечером в воскресенье в Пхеньяне прошёл военный парад. Журналисты связали его со съездом Трудовой партии.

До Ким Чен Ына должность генсека партии занимал его отец Ким Чен Ир, а также дед – создатель КНДР и основатель идей чучхе Ким Ир Сен.

После смерти Ким Чен Ира в 2011 году его сын занял пост первого секретаря ЦК партии. В 2016 году секретариат был упразднен, и Ким Чен Ын стал председателем исполнительного политического совета партии. Теперь совет вновь переименован в секретариат, а лидер КНДР стал генеральным секретарем. Ким Чен Ын также занимает пост верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны и маршала Корейской народной армии.