Amazon прекратил предоставлять хостинг популярной у правых сети Parler

Корпорация Amazon, как и обещала, в ночь на 11 января перестала предоставлять услуги хостинга социальной сети Parler, в которой в последнее время открыли аккаунты множество сторонников президента США Дональда Трампа. Сайт Parler в интернете больше не открывается.

О своём решении компания объявила за 24 часа до его воплощения в жизнь. В Amazon заявили, что в сети Parler, которая позиционирует себя как "защитница свободы слова", были обнаружены десятки призывов к насилию - после штурма здания Капитолия группой сторонников Трампаа 6 января.

Ранее Parler подвергли санкциям другие интернет-гиганты. Ранее сообщалось, что Google изъял Parler из своего магазина приложений для Android. Apple также исключила Parler из своего магазина приложений.

В руководстве соцсети обвинили крупные интернет-компании в скоординированном сговоре против неё. Глава Parler Джон Матце ранее заявлял, что сеть найдёт другого партнёра по предоставлению хостинга и сможет вернуться в интернет спустя неделю. Однако в воскресенье в эфире ​Fox News он признал, что с ней разорвали отношения фактически все её партнёры, включая защищавших её интересы юристов. Матце признал, что найти новый хостинг вряд ли удастся за неделю.

Популярные аккаунты в Parler вели, например, сенатор-республиканец Тед Круз, ведущие консервативные публицисты и другие сторонники Трампа. Наблюдатели отмечают, что в ней были активны и крайне правые вплоть до неонацистов. В отличие от других крупных соцсетей, контент там практически не модерировался; помимо прочего, там публиковались призывы к расправе над конгрессменами, сенаторами и журналистами.

Наиболее заметным решением крупных интернет-компаний в последние дни стала блокировка аккаунта президента Дональда Трампа в твиттере из-за возможных призывов к насилию. Трампа заблокировали и многие другие соцсети. В Parler у него аккаунта не было.