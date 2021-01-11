Пашинян и Алиев проводят в Москве трёхсторонние переговоры

В Москве началась трёхсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина. Перед началом переговоров армянский и азербайджанский лидеры поприветствовали друг друга, но руки не пожали.

Ранее Кремль сообщал, что участники встречи обсудят выполнение соглашения о перемирии в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Оно было подписано в ноябре прошлого года. Путин также намерен перевести переговоры с Пашиняном и Алиевым по отдельности.

В Ереване перед отъездом премьер-министра в Москву прошла акция протеста. Оппозиционные активисты, недовольные условиями соглашения по Карабаху, пытались перекрыть дорогу в аэропорт кортежу Пашиняна.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре прошлого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. Стороны несколько раз пытались договориться о перемирии, но режим прекращения огня постоянно нарушался. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились о мире. По договору режим прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Армянская оппозиция настаивает на отставке Пашиняна, так как не согласна с условиями урегулирования военного конфликта, на которые согласилась Армения в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Они предусматривают переход ряда районов Азербайджану.