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В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из Чечни

Тумсо Абдурахманов

В Швеции вынесли обвинительный приговор в отношении двух граждан России, которые год назад пытались убить живущего в стране оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова. Подсудимый Руслан Мамаев приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – к восьми годам, сообщает Кавказ.Реалии.

По словам шведского прокурора Пера Линдквиста, причиной нападения на Абдурахманова стала критика в адрес Ахмата Кадырова, бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

"Все следы следствия указывают на Грозный", – заявил Линдквист во время основного слушания в окружном суде в городе Евле, сообщает шведская газета Aftonbladet. Критика со стороны Абдурахманова побудила спикера чеченского парламента Магомеда Даудова объявить блогеру кровную месть в марте 2019 года, о чем также было заявлено на суде.

В ходе процесса было установлено, что к покушению готовились. Встречи по этому поводу, как утверждается, проходили в Грозном и в Москве. Кроме этого, был куплен автомобиль в Литве, который затем доставили в Швецию. За само убийство Мамаеву обещали заплатить 60 тысяч евро. Конкретные заказчики при этом не названы.

В решении суда отмечается, что осуждённые должны выплатить пострадавшему в качестве компенсации 140 тысяч шведских крон (это около 1,3 миллиона рублей). После отбывания наказания в тюрьме оба осуждённых должны быть депортированы без права на возвращение.

  • На Абдурахманова напали в феврале прошлого года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Он сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию.
  • Прокурор изначально просил дать именно такие сроки подсудимым – 10 и 8 лет.
  • Мамаев ранее дал показания, что он якобы не хотел убивать Абдурахманова. Он также назвал сумму, обещанную ему за убийство блогера, – 50 тысяч евро.
  • Мамаев также признал, что совершил преступление по приказу "людей из Грозного".

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