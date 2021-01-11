В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из Чечни

В Швеции вынесли обвинительный приговор в отношении двух граждан России, которые год назад пытались убить живущего в стране оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова. Подсудимый Руслан Мамаев приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – к восьми годам, сообщает Кавказ.Реалии.

По словам шведского прокурора Пера Линдквиста, причиной нападения на Абдурахманова стала критика в адрес Ахмата Кадырова, бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

"Все следы следствия указывают на Грозный", – заявил Линдквист во время основного слушания в окружном суде в городе Евле, сообщает шведская газета Aftonbladet. Критика со стороны Абдурахманова побудила спикера чеченского парламента Магомеда Даудова объявить блогеру кровную месть в марте 2019 года, о чем также было заявлено на суде.

В ходе процесса было установлено, что к покушению готовились. Встречи по этому поводу, как утверждается, проходили в Грозном и в Москве. Кроме этого, был куплен автомобиль в Литве, который затем доставили в Швецию. За само убийство Мамаеву обещали заплатить 60 тысяч евро. Конкретные заказчики при этом не названы.

В решении суда отмечается, что осуждённые должны выплатить пострадавшему в качестве компенсации 140 тысяч шведских крон (это около 1,3 миллиона рублей). После отбывания наказания в тюрьме оба осуждённых должны быть депортированы без права на возвращение.