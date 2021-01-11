Глава Федерации хоккея обсудил с Лукашенко чемпионат мира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель приехал в понедельник в Минск, чтобы обсудить с Александром Лукашенко чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в этом году в Минске и Риге. Белорусская оппозиция и латвийская сторона, а также ряд других стран - участников чемпионата неоднократно высказывалась против проведения в Беларуси этого мероприятия из-за жестокого подавления гражданских протестов.

Александр Лукашенко на встрече сказал, что "спокойно" воспринимает разговоры о возможном бойкоте чемпионата со стороны некоторых сборных. "Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира" - сказал он.

Представительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встречах с министрами иностранных дел ряда европейских стран высказывалась за перенос чемпионата из Беларуси. "Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи" - заявила она.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Россия будет участвовать в Чемпионате мира по хоккею в 2021 году. При этом Третьяк заявил, что белорусские матчи ЧМ можно провести в Санкт-Петербурге.