В Челябинске сторонникам Навального грозит по 3,5 года колонии 

В Челябинске прокуратура потребовала приговорить двух сторонников Алексея Навального к 3,5 годам колонии. Оксану Ерёмину и Юрия Вашурина обвиняют в хулиганстве, совершённом по политическим мотивам и предварительному сговору.

По версии следствия, 5 мая 2018 года во время протестной акции "Он нам не царь", посвящённой инаугурации Владимира Путина, сторонники Навального прорвали оцепление полиции, которое мешало протестующим пройти к парку Алое Поле.

Обвиняемые настаивают, что просто были в толпе и у них не было умысла совершать прорыв. Ерёмина предполагает, что уголовное дело завели именно на неё просто потому, что она была одета в ярко-розовое пальто, которое хорошо видно на видеозаписи акции.