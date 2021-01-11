США ввели санкции против граждан Украины за "связь с агентом РФ"

США ввели санкции против семерых граждан Украины за связь с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, который, как сказано в официальном заявлении Минфина страны, является "активным российским агентом", сотрудничающим со спецслужбами.

По данным властей США, с 2019 года Деркач и его соратники использовали американские СМИ, социальные медиаплатформы и влиятельных американских лиц "для распространения вводящих в заблуждение и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие американские чиновники занимаются коррупцией, отмыванием денег и незаконным политическим влиянием в Украине". Кроме того, как сказано в заявлении Минфина США, все лица, попавшие под ограничения, могут быть причастны к российскому вмешательству в американские выборы 2020 года.

Санкции введены по отношению к депутату от партии "Слуга народа" Александру Дубинскому, бывшим украинским чиновникам Константину Кулику, Александру Онищенко, Андрею Телиженко, а также к Дмитрию Ковальчуку, Антону Симоненко и Петру Журавлю. Кроме того, под ограничения попали компании, владеющие интернет-сайтами "Ера-Медиа", Only News, Nabuleaks и "Бегемот Медиа", которые, по данным властей США, принадлежат в конечном счёте "российскому агенту" Деркачу.

"Новая газета" отмечает, что самого Андрея Деркача США включили в санкционный список ещё в сентябре прошлого года – после того, как он опубликовал аудиозаписи разговоров кандидата на пост президента США Джо Байдена с украинскими чиновниками. По мнению Деркача, они свидетельствовали о влиянии Байдена на внутреннюю политику Украины. В сообщении Минфина США говорится, что эти записи были отредактированы, откуда они у Деркача - он не пояснил.