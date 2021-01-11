Умер лидер петербургской рок-группы "Выход" Сергей Селюнин

В Санкт-Петербурге в возрасте 62 лет скончался лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин, известный в музыкальной среде по прозвищу Силя. Близкие музыканта не сообщают причину смерти, уточняя лишь, что Селюнин не был инфицирован коронавирусом.

Сергей Селюнин родился в Таллине, позже переехал в Ленинград, где поступил в университет и, будучи студентом, организовал несколько рок-групп, последней из которых стала группа "Выход". Её дебют состоялся в марте 1982 года на сцене Ленинградского рок-клуба. В этом же концерте принимали участие тогда ещё неизвестные широкому кругу слушателей группы "Кино" и "Странные игры".

Позже "Выход" также стали ярким явлением ленинградского рока, а сам Сергей Селюнин участвовал в совместных проектах с группами "Аквариум" и "Ноль".