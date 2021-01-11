Расходы на депутатов Госдумы вырастут в 2021 году почти на миллиард рублей 

В 2021-м году на обеспечение деятельности Госдумы будет потрачено 13 миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на смету нижней палаты парламента. Более трети из этих средств, 4,7 миллиарда, уйдёт на зарплаты депутатов и их помощников.

Кроме того, почти 28 миллионов рублей выделено на выплату единовременных пособий депутатам, которые не попадут в новый созыв Госдумы после выборов в сентябре, и свыше 20 миллионов - на выплату пособий новоизбранным депутатам и членам их семей при переезде в Москву.

"Открытые медиа" отмечают, что расходы на Госдуму выросли по сравнению с прошлым годом почти на миллиард рублей, а минимальный размер депутатской зарплаты вырос до 450 тысяч рублей в месяц.