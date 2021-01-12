В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли 8 человек

В Екатеринбурге в девятиэтажном жилом доме минувшей ночью произошел пожар. Погибли восемь человек, в том числе один ребёнок. Причины возгорания неизвестны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горела квартира на втором этаже. Дым быстро распространился по подъезду, из-за чего жители оказались заблокированы в квартирах. Прибывшие пожарные эвакуировали 90 человек, в том числе девять детей. В связи с морозом их разместили сначала в пожарных машинах, а затем в близлежащей гимназии.

Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Местные СМИ сообщают, что жительница квартиры на девятом этаже просила о помощи в соцсетях, однако, спасти её не удалось – она и её маленькая дочь погибли.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело.