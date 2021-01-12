Коля и собачка. Соцсети о попытке российского ТВ "очеловечить" Лукашенко

Несколько дней назад журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде анонсировала у себя в инстаграме большое интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Больше того, на некоторое время инстаграм Наили превратился в стену славы семьи Лукашенко, посты шли один за другим.

Содержательная часть интервью получила некоторое количество откликов, но, скажем честно, довольно мало.

Борис Рожин:

Большое интервью Лукашенко и внезапно, его сына Коли.

"Эпоху Лукашенко", сам Лукашенко, охарактеризовал как эпоху стабильности, мира и справедливости.

Что более важно, относительно реформы Конституции, то Лукашенко заявил в интервью, что проект Конституции будет подготовлен в течение 2021-м года, после чего будет вынесен на всенародный референдум.

То, что Запад его не признает, по словам Лукашенко, ему совершенно не мешает.

Медиатехнолог:

Сегодня вечером все будут смотреть фильм Наили Аскер-заде об Александре Лукашенко. Сцены из семейной жизни с Колей — наверное, это бесценно с точки зрения будущих мемов, но если говорить о политических новостях из новогоднего Минска, бросается в глаза настойчивость Лукашенко в вопросе многовекторности (Россию как спасение он называет только третьей после Китая и Евросоюза), его недовольство нефтегазовой политикой нашей страны (говорит, что цена на газ могла быть более справедливой, но обещает ее не оспаривать, а о нефтяной торговле не понимает, почему, покупая нефть, он должен давать России за это премию — «нет, я не жалуюсь») и очень размытые перспективы будущей конституционной реформы (всебелорусское народное собрание не будет менять конституцию, а референдум может пройти не раньше конца года). Отрицая конфликты с Путиным, Лукашенко почему-то вытирает пот со лба, о встрече с оппозиционерами в тюрьме говорит, что это Россия его к ней подтолкнула, о Марии Колесниковой делает вид, что не знает, кто это, а на вопрос о братстве с Россией отвечает, что братским народом считает россиян. Как всегда бывает с такими людьми, интонация и умолчания оказываются гораздо интереснее того, что он хочет сказать. В этом смысле появление Лукашенко на российском телевидении снова ставит перед Россией вопрос, как быть с этим многовекторным союзником, который даже в условиях кризиса не готов отказываться вообще ни от чего из того, что препятствует реальной интеграции. Последний год его сильно потрепал, но даже к тактическим отступлениям он не готов и не скрывает этого, несмотря на всю приветливость и все улыбки российским телезрителям и Наиле.

Куда больше обсуждают заведомо подхалимский тон со стороны интервьюера и довольно нелепый антураж беседы.

Дмитрий Болкунец:

Интервью Лукашенко Наиль Аскер-Заде попытка представить диктатора в роли заботливого и благородного отца нации.

Ни одного вопроса о развязанном терроре, убитых мирных жителях, массовых пытках, изгнанных из страны гражданах.

Ни одного вопроса как этот деятель обвинял Россию в попытках его свергнуть, о массовых депортациях россиян из Беларуси, о запрете вещания российских телеканалов.

Ни одного вопроса о насилии над журналистами.

Лапши на уши он ей так здорово навешал, что даже придворная собачка уснула на столе.

Станислав Белковский:

Как можно гуманизировать Александра Лукашенко? Только с помощью собаки. Наиля Аскер-заде, осознанно или бессознательно, схватилась за постгуманистический тренд.

Андрей Мальгин:

Я тоже люблю собак. И у меня тоже есть шпиц. Но это уж слишком, я считаю.

Кристина Астафурова:

Все, разумеется, ужаснулись, что у Лукашенко собака на обеденном столе тусуется, но я как девочка просто не могла не заметить, что Наиле Аскер-заде, судя по инстаграму, уже второй раз — в Минске и на съемках фильма про вирус в октябре — приходится выгуливать жакет от Alexander McQueen. Шикарный, к слову, за скромные 230 000 рублей в ЦУМе — размеров уже нет. В ВТБ нынче кризис, не иначе

Илья Барабанов:

Посмотрел зачем-то интервью Наили с Лукашенко и должен сказать, что это какой-то особый талант - за час не задать такому собеседнику ни одного интересного вопроса.

Просто как говорящее полено из «КП»: «Я увидел главу СВР и спросил самое важное: в безопасности ли Россия?».

Российские журналисты часто подшучивают над Дмитрием Гордоном за то, как он любит всех своих героев, как он к ним всем льстится. Но Наиля - это просто российский Гордон в квадрате.

В какой-то параллельной вселенной они были бы очень гармоничными соведущими шоу «Давай поженимся».

Александр Айзенштадт:

Очередная попытка очеловечить образ АГЛ (он обожает сладкое, борется с лишним весом. плохо спит по ночам, почти не употребляет алкоголь, очень любит своего "малыша", не любит дней рождений и праздников, сам водит "Мерседес") не принесла желаемого результата. Более того, интервью, начиная с первой фразы ("Народ нежно называет президента батькой") получилось пошлым, неискренним, натянутым, помпезным и очень поверхностным. Лукашенко почему-то не сиделось на месте и он беседовал с пропагандисткой, постоянно бродя по огромному пустынному Дворцу Независимости. Запомнились яркие детали. Белый шпиц, которому почему-то разрешалось валяться на обеденном столе. Коля. умный, красивый, замкнутый, явно одинокий мальчик, тщательно подбиравший слова, когда его о чем-то спрашивали. Наталья Эйсмонт в качестве официантки при президенте. Басков, как ни в чем не бывало играющий в хоккей в "команде президента". Лицо Лукашенко, напоминающее маску. В целом интервью - еще один удар по имиджу власти с помощью пропагандистов, которые хотели, как лучше...

Кирилл Шулика:

Лукашенко в интервью Наили Аскер-Заде решил предстать теплым и ламповым, но получилось довольно смешно. Например, бедный Коля фактически в заложниках у этого тирана. Но якобы политикой он заниматься не хочет, хотя свое мнение высказывает и спорит с батей (что-то не верится). Зато они втроем играют в хоккей - Лукашенко, две штуки, и Путин. Интересно, наверное... Больше с ними никто не играет, не положено.

Ну а так тиран рассказал, что перенес Чемпионата мира по хоккею из Белоруссии будет позором (хотя позором будет именно проведение Чемпионата мира в Минске).

Мемуары после ухода Лукашенко писать не собирается, правда, уходить тоже не собирается. Да и поправки в Конституцию могут быть готовы только к концу года, то есть он никуда, как вы понимаете, не уйдет, это понятно.

Про встречу в СИЗО с политзаключенными он намекнул, что хотел выставить их идиотами. Странно, что Коля ему не сказал, что идиотом он выставил себя.

От многовекторности во внешней политике, по словам Лукашенко, он отступать не намерен, несмотря на теплые отношения с Путиным. Хотя, кажется, минимум во втором случае он соврал, отношения с Путиным куда сложнее, чем кажутся. Но вот, что Путин Лукашенко не сдаст, это факт.

Из лампового еще можно отметить то, что привык к наименованию "батька", а еще пьет только с женщинами и другими президентами, потому что у него нет фермента, который расщепляет алкоголь. То есть с президентами и женщинами можно быть дурным.

Так что Лукашенко не может быть ламповым. Российские технологи не волшебники и образ самодура изменить ему не могут, но в своем сумасшедшем этом образе он просто идеален. Такой образец настоящего мужлана в потной майке.

Наталия Геворкян:

Дааа. Посмотрела интервью с Лукашенко и богатый инстаграм Аскер-заде на ту же тему. А она точно работала в Ведомостях?)))

Анна Монгайт:

Наиля взяла интервью у Лукашенко. Премьера в воскресенье вечером. Судя по трейлеру, это огненный разговор- "у вас есть друзья кроме Путина?" "Вы хотите построить отношения с Америкой. А они хотят?" Эксклюзив- приватное общение за чаем с розовым персиком- возлюбленным сыном Коленькой. "Бывают ли разногласия с папенькой?" Александр Григорьевич- такой орел, сам за рулем, Александр Григорьевич с клюшкой, Александр Григорьевич, кровавый Санта, под елкой . Между тем, уже полтора года Наиля -героиня Татлера. Татлеру и первое интервью , как все было. Лукашенко- это же hot, это знают даже Героини Татлера. Кстати, к заслугам издания-больше ни с кем она не разговаривает. Но интервью с Наилей еще более огненное, чем с Александром Григорьевичем. Фактически ничего о ее отношении к происходящему в Беларуси. "протесты, люди недовольны"- Наиля в курсе , она же журналист, о чем она упоминает минимум три раза. Как она вообще в Ведомостях раньше работала?Но и Татлер не подвел ( делаю скидку, что все зарезали, когда визировали). Ключевые вопросы к Наиле после интервью с Лукашенко: " Как вы научились кататься на коньках?" "Кто был самым мудрым вашим собеседником в этом году?" "Есть ли в вашей семье Незыблемые традиции? "-это единственный вопрос напрямую о ее собственной ,прославленной Навальным, семье. Из ответа мы узнаем, что в новый год у них с Костиным на столе "всегда бывают салат оливье, мандарины и шампанское." Надеюсь, хотя бы Cristal. Впрочем, Костина в тексте я домыслила. Просто семья, просто оливье..

Евгения Долгая:

Тем временем, Наиля Аскер-заде ограничила комментарии к последним постам в своем Инстаграме

Вот что о комментариях к интервью написала сама журналистка:

Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдаёт человека со стажем — оно из нулевых). Мне про ад тоже достаётся. Например, помимо того, что я должна гореть в аду, причём сильнее всех (можно подумать, что ад к сети «Газпрома» подключён и там пламя регулируется), меня ещё должны дрючить черти. До этого у меня должен случиться пятилетний понос, и я должна сдохнуть в адских муках со всеми родственниками (это до ада ещё). Комментарии некоторых людей со светлыми лицами и чистой совестью больше похожи на их эротические фантазии. Они же громче всего визжат, что эту их дрянь удалили. Дорогие мои, а вы бы, конечно, бережно хранили как пример свободы слова обещания похоронить и изнасиловать ваших детей? Но ещё громче жалуются те, чьи комменты не удаляли вовсе.

На этом фоне требование косу отцепить — это как-то даже не творчески. Читать такое, конечно, неприятно, но, с другой стороны, раз есть и довольные, и недовольные, причём настолько эмоциональные, понимаешь, что журналистикой занимаешься. Так что я, пожалуй, продолжу.