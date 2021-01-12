Twitter заблокировал около 70 тысяч аккаунтов сторонников QAnon

Корпорация Twitter с 8 января заблокировала около 70 тысяч аккаунтов в одноименной социальной сети, которые использовали сторонники конспирологической теории QAnon. Как сообщила администрация соцсети, во многих случаях одно лицо вело сразу несколько аккаунтов. Корпорация приступила к масштабным блокировкам после событий 6 января в Вашингтоне, когда сотни сторонников президента Дональда Трампа - среди которых были и сторонники QAnon - ворвались в здание Капитолия, пытаясь сорвать утверждение итогов президентских выборов.

Аккаунты блокируются не только за прямые призывы к насилию, но и за само распространение теорий, связанных с QAnon. Также в правила пользования твиттером внесены изменения - отныне прямо запрещено использовать социальную сеть для того, чтобы "вмешиваться в выборы" или вводить людей в заблуждение в связи с выборами или другими подобными процедурами. Имеются в том числе в виду и не подтверждённые фактами утверждения о том, что выборы в США были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена. Сообщения с ложной информацией могут соответствующий образом помечаться, а если пользователь твиттера будет их повторять, его аккаунт может быть заморожен.

Среди замороженных оказались аккаунты ряда сторонников Дональда Трампа, при этом многие аккаунты людей из его окружения продолжают работать. Наибольшее внимание в последние дни повлекла блокировка личного аккаунта самого президента, на который было подписано более 88 миллионов пользователей. В Twitter заявили, что записи Трампа, пусть косвенно, могли способствовать эскалации насилия. Решение вызвало споры как в самих США, так и за рубежом. В частности, представители властей Германии и Франции сочли решение руководства соцсети "проблематичным", заявив об угрозе чрезмерного влияния руководства частных технологических компаний на общественно-политические процессы.

Акции корпорации Twitter после удаления аккаунта Трампа упали на несколько процентов, хотя и нет доказательств того, что эти два события напрямую связаны.