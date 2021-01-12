Умер бывший кандидат на роль предстоятеля РПЦ митрополит Филарет

Бывший предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Филарет (Вахромеев) умер на 86 году жизни, сообщает издание "Наша Нива". Он дважды был кандидатом на пост предстоятеля Русской православной церкви, во второй раз сняв свою кандидатуру в пользу будущего патриарха Кирилла.

Будущий иерарх родился в Москве, после средней школы в 1953 году поступил в Московскую духовную семинарию. В 1959 году пострижен в монашество, через два года рукоположен в священники патриархом Алексием (Симанским).

В 1965 году стал епископом, через шесть лет — архиепископом. В разное время возглавлял несколько епархий, служил в Берлине, был патриаршим экзархом Средней Европы и Западной Европы. Восемь лет возглавлял отдел внешних церковных сношений Московского патриархата, был заместителем председателя постоянного рабочего президиума по подготовке и проведению в Советском Союзе юбилея 1000-летия крещения Руси, служил в Марокко, Австралии, был членом Центрального комитета Всемирного совета церквей.

Согласно данным парламентской комиссии Верховного совета России, числился в документах КГБ как агент спецслужбы, под псевдонимом Островский. Сам своё возможное сотрудничество с ведомством не комментировал. Дважды был кандидатом на престол патриарха РПЦ. В 1990 году не набрал ни одного голоса на открытом голосовании на Поместном соборе церкви, в 2009 снял свою кандидатуру.

Филарет 23 года возглавлял Белорусскую православную церковь. Он никогда не конфликтовал с центральной властью, считался близким человеком президента Александра Лукашенко, в 2006 году был награждён званием Героя Беларуси. Выступал за отмену смертной казни в стране. В 2013 году он ушёл на покой и после этого практически не принимал участия в общественной жизни. В декабре он был госпитализирован с коронавирусом.