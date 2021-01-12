Суд частично сократил сроки по делу "Нового величия"

Московский городской суд во вторник частично сроки в приговоре по делу "Нового величия". Осуждённые выступили на заседании с последним словом. Их адвокаты требовали отменить приговор, а прокуратура просила суд не удовлетворять апелляционную жалобу.

Руслану Костыленкову, который был осуждён на 7 лет лишения свободы, сократили срок до 6 лет и 9 месяцев. В последнем слове заявил, что "в уголовном деле отсутствуют потерпевшие, материальный ущерб, ущерб обществу и даже мотивы". По его словам, он "не нуждался и не нуждается в дальнейшей изоляции от общества".

Петру Карамзину, осуждённому на 6,5 лет лишения свободы, сократили срок до 6 лет и 3 месяцев. В последнем слове он заявил о своей невиновности.

Вячеславу Крюкову, приговорённому к 6 годам лишения свободы, оставили срок без изменений. В последнем слове осуждённый заявил, что не знает, что отвечать людям, когда его спрашивают, что он такого сделал. "Я спокойно жил, получал высшее образование. Я не знаю, что еще мне нужно сказать и сделать, чтобы этот кошмар закончился," - заявил осуждённый.

Осуждённым условно Анне Павликовой, Максиму Рощину, Марии Дубовик и Дмитрию Полетаеву суд оставил приговор без изменений. Павликова в последнем слове заявила, что считает дело "Нового величия" заказным и политическим. "В деле нет пострадавших и быть не могло. Мы и наши адвокаты до последнего будем добиваться полного оправдания. И я думаю, мы сможем добиться того, чтобы судили людей, которые это дело придумали," - заявила осуждённая.

После оглашения решения суда, адвокаты осуждённых заявили, что подадут кассационную жалобу, так как они требуют оправдательных приговоров.

Уголовное дело в отношении "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, семеро молодых людей, младшей из которых было 19 лет, а старшему – 33 года, создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых доказывали, что уголовное дело – результат провокации сотрудников правоохранительных органов, а самого сообщества "Новое величие" никогда не существовало.