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СМИ: банки-партнёры Трампа готовятся к разрыву отношений

Один из отелей бизнес-империи Трампа

Два крупных банка, являющихся ведущими бизнес-партнёрами и кредиторами президента США Дональда Трампа, могут в ближайшем будущем отказаться от сотрудничества с ним - после сопровождавшегося насилием штурма сторонниками Трампа здания Капитолия в Вашингтоне, в подстрекательстве к которому оппоненты президента обвиняют его лично. О том, что в Deutsche Bank и Signature Bank готовятся к отказу от сотрудничества с Трампом и его корпорацией, пишут Bloomberg и New York Times.

В публикациях отмечается, что Трамп должен Deutsche Bank - своему крупнейшему кредитору - около 300 миллионов долларов. Срок возврата кредита истекает спустя несколько лет. Как пишет New York Times, наличие кредита не позволяет банку разорвать отношения с президентом немедленно. Это можно сделать, только простив Трампу долг. Однако банк не будет финансировать какие-либо новые проекты Трампа. Signature Bank, в котором дочь Трампа Иванка ранее входила в совет директоров, выступил с призывом к президенту уйти в отставку. Банк также решил закрыть счета Трампа.

В публикации издания речь идёт и об отказе ряда других бывших партнёров сотрудничать с Трампом и связанными с ним компаниями. Речь идёт, в частности, о сервисе онлайн-продаж Shopify и об Американской ассоциации гольфа, которая отказалась в 2022 году проводить свой чемпионат в принадлежащем Трампу гольф-клубе.

Дональд Трамп сделал себе имя как успешный бизнесмен, прежде всего в сфере недвижимости и шоу-бизнеса. Однако, как отмечается, в последние годы его компании сталкиваются с трудностями, которые в последние дни только усугубились. В корпорации Trump Organization, однако, заявляют, что намерены расширять бизнес - прежде всего за рубежом, в странах, где имя Трампа пользуется популярностью, таких как Бразилия, Израиль, Саудовская Аравия или Индия. Россия среди них не называется.

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