По делу об убийстве французского учителя задержали еще семь человек

Во Франции задержаны семеро подозреваемых в рамках расследования убийства учителя Сэмюэля Пати. Задержания были инициированы подразделением по борьбе с терроризмом (Sdat) и Главным управлением внутренней безопасности (DGSI).
Обыски и задержания проходят в разных частях Франции: в городах Лионе и Тулузе, а также в еще двух департаментах. Речь идет не только о представителях чеченской общины, некоторые из подозреваемых общались с убившим учителя Абдуллахом Анзоровым в Instagram и Snapchat, сообщает Le Point.
Всего по делу проходят уже 14 человек. Полиция предполагает, что они организовали объединение террористов с целью подготовки преступления. Кроме того, им вменяется соучастие в убийстве в связи с террористической деятельностью. По меньшей мере шестеро из них в настоящее время находятся под стражей. Остальные, еще несовершеннолетние, находятся под судебным надзором, – сообщает Кавказ.Реалии.
- 47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. Убивший учителя 18-летний уроженец Москвы, этнический чеченец Абдуллах Анзоров был застрелен французскими правоохранительными органами при попытке задержания.
- 6 декабря Анзорова похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни. Туда его тело было доставлено из Франции через Турцию. Ряд СМИ Чечни и представители властей республики обвинили власти Франции в том, что именно они спровоцировали убийство учителя, и заявили об оскорблении чувств мусульман.
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