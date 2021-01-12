По делу об убийстве французского учителя задержали еще семь человек

Во Франции задержаны семеро подозреваемых в рамках расследования убийства учителя Сэмюэля Пати. Задержания были инициированы подразделением по борьбе с терроризмом (Sdat) и Главным управлением внутренней безопасности (DGSI).

Обыски и задержания проходят в разных частях Франции: в городах Лионе и Тулузе, а также в еще двух департаментах. Речь идет не только о представителях чеченской общины, некоторые из подозреваемых общались с убившим учителя Абдуллахом Анзоровым в Instagram и Snapchat, сообщает Le Point.

Всего по делу проходят уже 14 человек. Полиция предполагает, что они организовали объединение террористов с целью подготовки преступления. Кроме того, им вменяется соучастие в убийстве в связи с террористической деятельностью. По меньшей мере шестеро из них в настоящее время находятся под стражей. Остальные, еще несовершеннолетние, находятся под судебным надзором, – сообщает Кавказ.Реалии.