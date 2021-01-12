Умер один из спонсоров Трампа, миллиардер Адельсон

Глава империи казино, американский миллиардер Шелдон Адельсон умер в возрасте 87 лет в Малибу, Калифорния. Он создал и был владельцем крупнейшей в мире сети казино, заведения которой работали в США, Сингапуре и Макао, сообщило агентство Reuters.

Супруги Адельсон активно поддержали президентскую заявку Трампа в 2016 году, выделив на его кампанию 20 миллионов долларов. Затем, на инаугурацию нового президента - ещё 5 миллионов долларов.



Состояние миллиардера сделало его заметной фигурой в политике США. Он финансировал республиканцев, слыл оппонентом демократов. Адельсон оказывал существенную поддержку премьер-министру Израиля

Биньямину Нетаньяху. Бывший президент США Джордж Буш назвал Адельсона "американским патриотом, щедрым благотворителем и решительным сторонником Израиля".



По данным Bloomberg Billionaires Index, в марте 2019 года у Адельсона было 33,9 миллиарда долларов. Он занимал 24-е место в списке самых богатых людей мира.