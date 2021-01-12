На главу штаба Навального завели дело о неуважении к Путину 

На главу краснодарского штаба Алексея Навального Анастасию Панченко завели административное дело о неуважении к власти за пост в инстаграме, в котором она назвала президента России Владимира Путина "экстремистом".

Адвокат обвиняемой Михаил Беньяш пояснил изданию "МБХ медиа", что, согласно действующему законодательству, наказуемое неуважение к представителям власти должно быть выражено в неприличной форме. В связи с этим на среду назначена экспертиза, по результатам которой станет ясно, является ли отныне слово "экстремист" оскорблением.

В случае признания Анастасии Панченко виновной ей грозит штраф до 100 тысяч рублей.