В ижевском цирке животных одели в нацистскую форму по заказу епархии 

Прокуратура Удмуртии начала проверку на предмет пропаганды нацизма рождественского шоу Ижевской епархии Русской православной церкви, которое состоялось в государственном республиканском цирке. В ходе выступления на арене появились обезьяна, одетая в нацистскую форму, а также козлы, завёрнутые в знамёна со свастикой.

В Ижевской епархии заявили, что шоу, в котором участвовали также дрессировщики в советской военной форме, символизировало "попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии", подчеркнув, что не считают выступление нарушающим закон. "Зрелищность является особой спецификой циркового искусства, поэтому используемые в нём образы должны иметь ироничный и даже гротескный характер", - сказано в официальном сообщении пресс-службы епархии.

В Государственном цирке Удмуртии, где прошло представление, также заявили, что использовали нацистскую символику не для пропаганды, а для осуждения нацизма, отметив, что эпизод с животными "сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой" и что "дрессировщики в форме красноармейцев прогоняли дрессированных козлов в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда".