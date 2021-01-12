Reuters: планы визита Помпео в Европу нарушены из-за 6 января

Неожиданную пощёчину получил Вашингтон через несколько дней после взятия Капитолия разгорячёнными сторонниками уходящего президента Трампа, сообщает Reuters. Беспрецедентное нападение на американскую демократию потрясло многих мировых лидеров и союзников США, отмечаетс агентство.



Примером тому - история с отменённой госсекретарём США Майком Помпео поездкой в Европу. Правая рука Трампа собирался встретиться с Жаном Ассельборном, видным политиком Люксембурга, маленького, но богатого государства-члена НАТО. Затем Помпео намеревался поехать в Брюссель для встречи с высшими дипломатами государств ЕС. Об этом агентству Reuters рассказали три источники, имеющие отношение к планированию официальных взаимных контактов на высоком уровне.



Первоначальные планы Помпео посетить Люксембург были отменены после того, как люксембургские политики уклонились от встречи с ним. Брюссельские планы однако сохранялись до последней минуты. Но в них не значились контакты с европейскими политиками или участие в каких-либо мероприятиях в рамких НАТО, что также послужило причиной отмены планов госсекретаря США.



Источник в МИД Люксембурга подтвердил, что ранее намеченный визит Помпео отменён, однако не стал вдаваться в подробности. Представители ЕС также отказались давать комментарии агентству Reuters.