Комментаторам "Матч ТВ" запретили употреблять в эфире англицизмы 

Комментаторам спортивного телеканала "Матч ТВ" запретили употреблять в эфире англицизмы. Список запрещённых к произношению слов, общее число которых - сорок, опубликовал журналист Станислав Гридасов. Достоверность информации подтвердили на портале Sports.ru.

Среди англицизмов, которые больше нельзя использовать во время репортажей - "перформанс", "тренинг", "бэкграунд", "голеадор", "кипер", "корнер", "шорт-лист", "лайкать", "лузер" и "окей". При этом разрешёнными к употреблению в эфире остаются такие слова, как "аутсайдер", "плеймейкер", "дриблинг", "камбэк", "троллинг" и "саммари". По какому принципу какие англицизмы попали под запрет, а какие остались допустимыми - не уточняется.

Инициатором запрета называют главу "Газпрома" и председателя совета директоров холдинга "Газпром-Медиа", в состав которого входит телеканал "Матч ТВ", Алексея Миллера. По словам журналиста Гридасова, Миллер является "ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания".