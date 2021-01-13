Бразилия: эффективность китайской вакцины от COVID-19 ниже ожидаемой

Созданная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от COVID-19 продемонстрировала гораздо более низкую эффективность в результате испытаний, проведенных в Бразилии, чем та, что была первоначально заявлена производителем.

По результатам тестирования вакцины, в котором участвовали 12 тысяч добровольцев, её эффективность составила 50 процентов. Это первое полностью завершенное испытание вакцины за пределами Китая. На прошлой неделе бразильский институт Butantan, который проводил исследования объявил о том, что эффективность вакцины достигает 78 процентов. Однако в ответ на критику бразильских ученых, обвинивших институт в введении общественности в заблуждение, уточнил, что из первоначальных данных были исключены случаи заболеваний "очень слабой формой" COVID-19.

К вакцине Sinovac выказали интерес страны, не располагающие средствами для масштабной закупки вакцин западного производства, демонстрирующих значительно более высокую эффективность. Бразилия заказала 100 миллионов доз китайской вакцины. Переговоры о закупках ведут еще семь латиноамериканских стран. Турция и Украина сообщили о приобретении этой вакцины.

Результаты испытаний должны были появиться к 15 декабря. Но они откладывались по просьбе Sinovac, которая хотела, по словам бразильских специалистов, сравнить их с данными испытаний, проводимых в Турции и Индонезии. Американские специалисты называют такую просьбу крайне необычной. По предварительным данным испытаний, проводимых в Турции, эффективность вакцины достигает 91 процента. Индонезийские специалисты, проводящие предварительные испытания, сообщают о 63-процентной эффективности вакцины. Китайский изготовитель вакцины тщательно контролирует публично доступную информацию о своем продукте.