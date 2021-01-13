Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подал в отставку

Премьер-министр Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас объявил об отставке на фоне коррупционного скандала.

"Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия", — написал Ратас в фейсбуке.

Накануне, 12 января, полиция безопасности Эстонии предъявила подозрения в совершении уголовного преступления генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт , бизнесмену Хиллару Тедеру и ещё двоим людям, имена которых не раскрываются.

По версии полиции, Тедер и Корб договорились, что предприниматель пожертвует Центристской партии до миллиона евро. Взамен Корб якобы должен был повлиять на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллине объекту по льготной цене.

Советника министра финансов Керсти Крахт подозревают в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве, чтобы получить положительное решение по заявке Porto Franco. За свои услуги Крахт должна была получить от Тедера взятку, однако передача денег не состоялась из-за задержания бизнесмена и чиновницы.

Юри Ратас занял кресло главы правительства Эстонии пять лет назад. С 2005 по 2007 годы он был мэром Таллина.