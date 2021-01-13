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Роскомнадзор счёл нецензурным название города в Мексике

Управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало от местного издания "Свободные новости" удалить комментарий под постом, где читатели играли в города. Об этом сообщила сама редакция.

В ведомстве посчитали нецензурным название города в Мексике Охуэлос-де-Халиско (Ojuelos de Jalisco) на русском языке, который 5 января оставил пользователь "Мексиканец Педро".

Издание уже удалило комментарий. Глава областного управления Роскомнадзора Роман Чуйченко пообещал редакции "Свободных новостей", что "разберется в ситуации".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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