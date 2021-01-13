В Красноярске завели дело о хищении при поставках медоборудования

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело о хищении при поставках медицинского оборудования в Красноярскую краевую больницу компанией "Сибиряк". Об этом сообщили агентства "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на информированные источники.

Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Сумма похищенных средств оценивается в 113 миллионов рублей. По словам собеседника ТАСС, дело возбуждено в отношении руководителя субподрядных организаций, которые занимались поставками медицинского оборудования.

В 2018 году Управление капитального строительства заключило контракт со строительной фирмой "Сибиряк" на поставку медицинской техники. По версии следствия, руководитель субподрядных организаций "Стройтекс" и "Красмедсервис", заменял оборудование на более дешевое и с худшими характеристиками. В Росздравнадзоре заявили, что часть поставленной медтехники могла угрожать здоровью людей.

Следователи проводят обыски в доме у исполнительного директора компании "Сибиряк" Константина Егорова, который является сыном гендиректора компании, бывшего депутата горсовета Красноярска Владимира Егорова.