Петра Верзилова и Илью Варламова задержали в Южном Судане

Издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Пётр Верзилов сообщил в среду, что его, блогера Илью Варламова и еще троих человек задержали в Южном Судане, в городе Капоэта.

По словам Верзилова, причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова. Сотрудники местных сил безопасности заподозрили, что россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона". При этом самого дрона у блогера не было, так как его изъяли еще в Уганде, где россияне были до этого, рассказал Верзилов "Медиазоне". Он добавил, что их сняли с рейса и привезли в отдел полиции.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты предпринимают усилия по освобождению задержанных. "МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится с ними на связи", - цитирует Захарову "Интерфакс".

Верзилов уточнил, что он, Варламов, жена блогера Любовь Варламова, а также директор Европейской гимназии Иван Боганцев приехали в Африку как туристы.

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