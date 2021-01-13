"Зеленые" в ФРГ требуют закрыть фонд помощи Nord Stream 2

Лидер немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок призвала закрыть фонд, создаваемый для обхода американских санкций против "Северного потока - 2". Она назвала "возмутительной" структуру, которая финансируется, по ее словам, "с помощью русских денег исключительно для завершения строительства трубопровода". Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик выразила уверенность, что цель Кремля в этом проекте – лишить Украину и Польшу доходов от транзита газа. Она назвала "неудовлетворительной" ситуацию, при которой лидеры Германии идут в этом вопросе навстречу России, несмотря на критику со стороны многочисленных союзников и Европарламента.

8 января парламент германской федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания одобрил предложение местных властей по созданию некоммерческой организации, которая получила название "Защита климата и окружающей среды MV". Формально она займется охраной экологии, однако в реальности создается с единственной целью – обеспечить завершение строительства Nord Stream 2. Учредители экофонда, среди которых – участники строительства газопровода – предполагают, что фирмы будут работать не напрямую с Северным потоком - 2, а именно с этим фондом. Тем самым, как ожидается, они смогут уйти от американских ограничительных мер.

В среду Reuters сообщило о том, что Госдепартамент США в очередной раз предостерег европейские компании против участия в строительстве "Северного потока - 2". По словам анонимного источника, им следует остановить работы, "пока не стало слишком поздно".

До конца недели американские власти планируют опубликовать отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу. В документе будут фигурировать структуры, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта. Все они, согласно недавно принятому закону, подпадают под санкционный режим.

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