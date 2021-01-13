Умер британский миллиардер и совладелец Telegraph Дэвид Баркли

Один из богатейших людей Великобритании, миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли умер после непродолжительной болезни в возрасте 86 лет. Об этом газета сообщила во вторник вечером.

Близнецы Дэвид и Фредерик Баркли приобрели право собственности на Telegraph Media Group в 2004 году. В их бизнес-империю, помимо СМИ, входят сеть отелей, курьерские услуги, розничная продажа, торговля недвижимостью и другие сегменты рынка. Состояние братьев Forbes оценивал почти в 4,5 миллиарда долларов. Оба занялись коммерцией после того, как в 14 лет бросили школу.

В 2020 году между ними возник конфликт из-за спора о продаже лондонского отеля The Ritz. Не сообщается, успели ли братья помириться.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с кончиной магната. По его словам, Баркли "спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость своей страны".