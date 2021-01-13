Предполагаемые атаки ВВС Израиля в Сирии унесли жизни 40 человек

По меньшей мере 40 военнослужащих правительства Башара Асада и союзных ему группировок погибли в результате предполагаемых израильских атак в Сирии. Несколько десятков человек были ранены. Об этом рассказал сирийский военный источник, сообщает RFE / RL.

По данным Reuters, целью израильтян стал маршрут, по которому из Ирана в Сирии переправляются бойцы и оружие. В свою очередь Associated Press со ссылкой на высокопоставленный источник в американской разведке сообщил, что операция была проведена на основе разведданных, предоставленных Соединенными Штатами, и была нацелены против складов с вооружением, завезенным из Ирана.

Как сообщили базирующиеся в Лондоне правозащитники, ВВС ЦАХАЛа нанесли около двух десятков ударов в районе, располагающемся к востоку от Дейр-эз-Зора вблизи иракской границы.

Национальность пострадавших и погибших не уточняется, однако наблюдатели утверждают, что на указанной территории действуют в основном проиранские бойцы афганского происхождения, которые воюют в составе "Хезболлы" и "Бригады Фатимиюн".

О том, что налет совершили израильтяне, подтверждает и подконтрольное официальному Дамаску правительственное агентство SANA. Иных подробностей оно не приводит.

Минобороны Израиля отказалось от комментариев. Власти этой страны редко выходят с официальными подтверждениями своих военно-воздушных операций в регионе. Тем не менее, считается, что за последние годы они совершили несколько сотен атак в Сирии, стремясь предотвратить там закрепление иранских сил.

Асад пользуется военной поддержкой России и Ирана, которые помогли ему отвоевать у повстанцев значительную часть страны. Это привело к многочисленным жертвам и потокам беженцев. В то же время провинция Идлиб остается неподконтрольной Асаду. Там сосредоточены несколько десятков тысяч бойцов вооруженной сирийкой оппозиции. Они получают помощь от Турции.