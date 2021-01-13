Основателю "Омбудсмена полиции" продлили арест на три месяца

Люблинский суд Москвы продлил на три месяца арест основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову. Защита настаивала на том, чтобы обвиняемому изменили меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Воронцов находится в СИЗО с 8 мая прошлого года. Ему предъявили обвинение в вымогательстве, совершённом группой лиц. По версии следствия, основатель "Омбудсмена полиции" требовал у сотрудника МВД 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. Позже на Воронцова завели ещё свыше десяти уголовных дел - о вымогательстве и распространении порнографии.

Воронцов не признаёт вину ни по одному из пунктов обвинений и считает уголовное преследование местью за правозащитную деятельность.

Владимир Воронцов - бывший сотрудник МВД России. Паблик "Омбудсмен полиции", который он создал и на который в социальной сети "ВКонтакте" подписаны почти 400 тысяч человек, публиковал материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола.