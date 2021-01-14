Правозащитники осудили применение кассетных бомб в Карабахе

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) осудила применение Азербайджаном и Арменией неприцельного оружия в недавнем конфликте в Нагорном Карабахе, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

"Множественность таких ударов по гражданским объектам показывает, что они были не случайными, а, наоборот, могли являть собой составную часть стратегии давления и запугивания противной стороны. Власти обеих стран не могут предъявить убедительных доказательств, что они не были осведомлены об ударах по гражданским жилым районам с использованием заведомо неточного и/или неизбирательного по своей сути оружия", -говорится в опубликованном 14 января докладе Amnesty International.

Правозащитники задокументировали 17 случаев применения Азербайджаном и Арменией кассетных боеприпасов и взрывчатки с большой зоной поражения вдали от линии фронта, в районах, где очевидно, не было никаких военных целей. В документе отмечается, что в результате этих ударов за полтора месяца вооруженного конфликта погибли не менее 146 мирных жителей, в том числе дети и старики.

Amnesty International призывает Баку и Ереван честно расследовать все случаи ударов по мирному населению и при наличии серьезных улик отдать виновных под суд и предоставить компенсацию жертвам.

Правозащитники также призывают Азербайджан и Армению отказаться от кассетных боеприпасов.