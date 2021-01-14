Глава Twitter "не радуется и не гордится" в связи с блокировкой Трампа

Глава корпорации Twitter Джек Дорси признал, что недавняя блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа в социальной сети твиттер может стать опасным прецедентом. Дорси прокомментировал блокировку спустя несколько дней после принятия такого решения - после того, как её подвергли критике не только сторонники Трампа, но и, например, ведущие европейские политики.



Несмотря на это, Дорси считает, что Twitter принял правильное решение в сложившихся обстоятельствах. По словам главы корпорации, оно было принято на основе всех имеющихся данных. Блокировку аккаунта Трампа объяснили тем, что его записи создавали угрозу эскалации насилия и продолжения беспорядков - после событий 6 января в Вашингтоне, когда группа сторонников Трампа штурмовала Капитолий.

При этом, как пишет Дорси, он "не празднует и не гордится" тем, что Трампа пришлось забанить, и признаёт, что это событие само по себе создаёт угрозу свободе дискуссий в Интернете. При этом глава Twitter уверен, что другие компании-владельцы соцсетей, заблокировавшие аккаунты Трампа и ряда его сторонников, не действовали в сговоре, в чём их обвиняют оппоненты.

По словам Дорси, он осознаёт опасность того, что корпорации могут использовать свою власть для ограничения свободных дискуссий в Сети, что может восприниматься как аналог государственной цензуры. По словам Дорси, необходимо переосмыслить нынешнюю политику модерации и её применение на практике. При этом глава Twitter выразил убеждение, что последние события не поставят под угрозу идею "свободного и глобального Интернета".

Помимо аккаунта Трампа, твиттер в последние дни заблокировал десятки тысяч аккаунтов, главным образом связанных с распространением конспирологической теории QAnon. С последними событиями связан также запрет на популярную у крайне правых соцсеть Parler в AppStore и Google Play, а также её отключение от хостинга корпорацией Amazon. Аккаунты Трампа заблокировали или временно заморозили несколько других популярных соцсетей, последним об этом решении в среду объявил Snapchat.

Эти решения, прежде всего решение твиттера, где у Трампа было больше всего подписчиков, вызвали живую дискуссию не только в США, но и за рубежом - корпорацию Twitter подверг критике, например, российский оппозиционер Алексей Навальный.