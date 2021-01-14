Просветить нельзя принять. Ученые и депутаты против поправок в закон

К 21 января в Государственной думе России должны быть подготовлены ко второму чтению поправки к закону об образовании, регулирующие просветительскую деятельность. Они, в частности, предполагают лицензирование просветительских проектов и разрешительный порядок международного сотрудничества в сфере образования.

Ученые требуют отозвать законопроект, депутаты обещают, что он пройдет "серьезную системную доработку". Среди авторов законопроекта нет ни одного депутата из профильного комитета Госдумы, и даже бывший прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Наталья Поклонская отозвала свою подпись под документом о внесении законопроекта.

Ещё один учет

В середине ноября прошлого года был внесен в Госдуму, а в конце декабря принят в первом чтении законопроект, вносящий поправки в закон об образовании. Он предполагает регулирование просветительской деятельности. При этом всю новейшую историю России тысячи научно-популярных изданий, веб-проектов, лекториев и кружков самообразования обходились без специального учета со стороны государства.

Предлагается ввести разрешительный порядок участия образовательных организаций в международных проектах

В тексте документа говорится, что просветительскую деятельность запретят использовать "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации".

Все вышеперечисленное – от разжигания национальной розни до так называемой "фальсификации истории" – и так карается различными статьями Уголовного и Административного кодексов. Однако в законопроекте также предусматривается, что "порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней" будут устанавливаться распоряжениями правительства России.

В документе также предлагается ввести разрешительный порядок участия образовательных организаций в международных проектах: "Подписание образовательными организациями договоров [...] за исключением договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Законопроект получил положительное заключение от правительства России

"Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект получил положительное заключение от правительства России. "Вводимое правовое регулирование представляется актуальным", – говорится в правительственном отзыве.

Автор законопроекта, сенатор от Пермского края и председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил в телефонном разговоре, что не будет давать какие-либо комментарии Радио Свобода.

В разговоре с "Коммерсантом" он связал поправки с деятельностью террористическойц группровки "Исламское государство" и других подобных структур, которые "тоже считают, что занимаются просвещением". По словам Климова, в поправках идет речь "не про университетских профессоров, это про жизнь нашу реальную". Сенатор заверил, что критика законопроекта "нагоняется точно не из России", а из Вашингтона.

Бойкот ученых

Еще до принятия закона в первом чтении в Госдуме на так называемых "нулевых чтениях" в Общественной палате ученые раскритиковали идею госконтроля за просвещением. 13 января, в преддверии второго чтения, президиум Российской академии наук потребовал отозвать законопроект.

Петиция против законопроекта на Change.org на момент публикации материала набрала порядка 27 тысяч подписей.

Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии, если таковая будет введена законом или подзаконными актами

Издание "Троицкий вариант – наука" опубликовало декларацию против законопроекта – на момент публикации материала под ней было более 400 подписей ученых, научных журналистов и вузовских преподавателей. Самую идею лицензирования просвещения подписавшие называют "глубоко оскорбительной", и говорят, что даже в случае принятия закона не планируют ему подчиняться.

"Мы продолжим заниматься просветительской деятельностью, не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона. Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии, если таковая будет введена законом или подзаконными актами. Мы не будем предоставлять предварительные тексты выступлений или презентаций для согласования с государственными органами", – говорится в декларации.

– Закон звучит максимально неопределенно. Как будто бы он не грозит ничем конкретным. Но это рамочная история, под которую будут приниматься конкретные решения, – рассказывает Радио Свобода Борис Долгин, руководитель проектов дирекции по науке Политехнического музея.

Долгин – один из подписавших декларацию "Троицкого варианта". Он считает, что госрегулирование в сфере просвещения в принципе не нужно.

Регулировать законом, что является достоверным, а что нет – абсурдно

– Достоверные или недостоверные сведения, не важно, о гравитации, о видах животных, о тех или иных традициях народов, о том, когда произошел Большой взрыв – предмет научной дискуссии. Очень многие вопросы являются дискуссионными, их можно по-разному развернуть. То, что кажется не вполне достоверным сегодня, может быть доказано завтра. Регулировать законом, что является достоверным, а что нет – абсурдно, – отмечает он.

Просветительские проекты государство не должно разрешать или запрещать, но может помогать лучшим из них.

– Государство может поощрить лекторий, газету, журнал, которые ему нравятся. Дать премию. Есть, например, [государственная] премия "За верность науке". Репутация просветительских проектов – их лучший регулятор, – считает Долгин.

Отмыть черного пуделя

Законопроект был разработан сенатором Климовым, специализирующимся на защите суверенитета России, в качестве соавторов поставили свои подписи некоторые сенаторы и депутаты Госдумы. Наталья Поклонская, ранее бывшая прокурором аннексированного Крыма, судя по базе Госдумы, отозвала свою подпись под законопроектом ещё в ноябре прошлого года.

На момент публикации материала Поклонская не предоставила Радио Свобода комментарий. Среди депутатов, подписавших законопроект, нет ни одного входящего в профильный Комитет по образованию и науке нижней палаты. Там законопроектом не очень довольны.

– Законопроект вызвал серьезную дискуссию среди депутатов. Тем не менее, большинством голосов он принят Госдумой в первом чтении. Безусловно, документ нуждается в серьезной системной доработке. Замечания касались неопределенности субъектов просветительской деятельности в тексте законопроекта, непроработанности вопроса о контроле федеральных органов над заключением международных договоров образовательными учреждениями. Часть предложенных норм дублируется в других законодательных актах, другая часть, напротив, находится вне пределов ведения "Закона об образовании", – заявила Радио Свобода заместитель председателя комитета, депутат от "Единой России" Лариса Тутова.

Ещё один заместитель председателя Комитета по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин настроен более негативно.

О поддержке просветительства в законопроекте нет ни слова, хотя она крайне нуждается в поддержке государства

– Законопроект предполагает, что любое соглашение о взаимодействии с иностранным учебным заведением, включая обмен школьниками, учебные заведения смогут заключать лишь с согласия профильных министерств. Такая бюрократия непосильна ни для кого: министерства образования и науки и просвещения ничем другим заниматься не смогут, а школы будут месяцами ждать согласований. Вообще-то противники России пытаются изолировать нас с помощью санкций, а авторы законопроекта помогают это делать, – говорит Смолин.

Он считает, что просветительство надо не лицензировать, а поддерживать.

– Понятие просвещения в русском языке всегда имело положительную коннотацию. Не случайно оно происходит от слова "свет". Но о поддержке просветительства в законопроекте нет ни слова, хотя оно крайне нуждается в поддержке государства. Примерно треть населения функционально неграмотны в смысле естественных наук: думают, что Солнце – спутник Земли, вся радиоактивность – искусственного происхождения, что антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы. Что касается истории, ситуация ещё хуже, около половины населения говорит, что царя свергли большевики, – отмечает он.

Смолин говорит, что законопроект будет переработан.

– Чем закончится работа над законопроектом, я не знаю. Вроде бы есть серьезное настроение поменять его ко второму чтению. Но не уверен, вспоминая русскую пословицу, что этого "черного пуделя можно будет отмыть добела". Будем делать, что сможем, – обещает депутат Смолин.